Huawei vẫn là nhà sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới

Theo PhoneArena, mặc dù gặp khó bởi lệnh cấm của Mỹ khiến sản phẩm cầm tay của công ty không thể tiếp cận đến dịch vụ Google, nhưng Huawei vẫn làm tốt công việc của mình trong việc chiếm giữ vị trí số 1 trên thị trường smartphone tháng 5.

Tuy nhiên, chênh lệch tỷ lệ phần trăm của Huawei trước Samsung đã bị giảm đáng kể so với báo cáo trước đó khi công ty chỉ đạt tỷ lệ 19,7%, chỉ cao hơn rất nhỏ so với 19,6% của Samsung. Do đó, Huawei có thể sớm mất vị trí số 1.

Dẫu vậy, đây cũng là thành tích đáng chú ý của một công ty từng lên kế hoạch trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới trong năm 2020 như mục tiêu từ năm 2018. Vào thời điểm đó, Huawei rất tự tin, tuy nhiên mục tiêu đó nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh trước lệnh cấm từ Mỹ.

Ngoài Huawei và Samsung, Top 3 còn có sự xuất hiện của Apple với 13% thị phần. Các vị trí còn lại thuộc về hai công ty OPPO và Vivo đều thuộc BBK với tỷ lệ nắm giữ 8%, trong khi Xiaomi cũng đạt điều tương tự với 8% thị phần. Số còn lại thuộc về các thương hiệu khác.