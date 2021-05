iMac 24 inch chip M1 nhanh hơn 56% so với Intel

Theo appleinsider, iMac 24 inch ra mắt tại sự kiện Spring Loaded của Apple vào tháng 4 và sở hữu bộ vi xử lý M1. Máy tính sẽ được giao cho khách hàng bắt đầu từ ngày 21.5, nhưng kết quả đo hiệu suất trên Geekbench đã xuất hiện.

Geekbench là một công cụ đo điểm chuẩn cung cấp một điểm số tổng thể cho biết hiệu suất của bộ xử lý. Điểm số có thể bị ảnh hưởng bởi hệ điều hành được sử dụng, các tác vụ nền và nhiệt độ của máy tính được kiểm tra. Lần đầu tiên được báo cáo bởi MacRumors, iMac 24 inch có điểm số tương tự như các máy Mac M1 khác của Apple. Khách hàng có thể mong đợi một sự nâng cấp về hiệu suất đáng kể so với những chiếc iMac sử dụng bộ vi xử lý của Intel mạnh nhất.

iMac 24 inch đạt 1.729 điểm trên chỉ số lõi đơn và 7.459 điểm trên số liệu đa lõi. Đây dường như là bộ xử lý M1 với CPU 8 lõi và GPU 7 lõi. Khi so sánh với iMac 21,5 inch 2019 chạy Intel với bộ xử lý Intel Core i7, M1 chạy nhanh hơn 56% khi so sánh với hiệu suất lõi đơn. M1 nhanh hơn 24% khi so sánh với đa lõi. iMac 27 inch với Intel Core i7 thế hệ thứ 10 đã giành chiến thắng trong phần đa lõi với tỷ lệ dẫn đầu là 24%. Tuy nhiên, hiệu năng đơn lõi của M1 vẫn thắng với điểm số nhanh hơn 38%.

Những con số này không phải là sự phản ánh tuyệt đối về cách những thiết bị này sẽ hoạt động như thế nào trong việc sử dụng hằng ngày. iMac 24 inch có sẵn hai cấu hình với 7 tùy chọn màu sắc, với các tùy chọn nâng cấp lên đến 16 GB RAM và 2 TB dung lượng lưu trữ trên bất kỳ kiểu máy nào.