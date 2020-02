Instagram cho kiểm tra mức độ tương tác của bạn bè

Instagram đã nói về tính năng mới này bằng một thông mới trên Twitter rằng: “Bạn đang muốn biết tài khoản Instagram nào hiển thị các bài viết nhiều nhất trên bảng tin? Và bạn cũng muốn biết ai trong danh sách người theo dõi là người ít tương tác nhất với bạn? Chỉ cần chạm vào mục Following và có thể dễ dàng quản lý mọi thứ”.

Chỉ cần truy cập vào trang cá nhân Instagram của mình sau đó chọn vào mục Following (danh sách những người bạn đang theo dõi), bạn sẽ thấy có hai tùy chọn mới có tên Least Interacted With và Most Shown in Feed. Với Least Interacted bạn sẽ được liệt kê toàn bộ những người dùng ít tương tác nhất, còn với Most Shown in Feed là danh sách những người dùng có bài viết thường xuyên xuất hiện trên bảng tin mới của bạn. Tùy theo nhu cầu bạn có thể hủy bỏ theo dõi những người dùng mình muốn.

Tính năng mới được bổ sung cho Instagram Ảnh chụp màn hình

Đây là tính năng mới nhất mà Instagram đã thêm vào dịch vụ của mình. Trong thời gian vài tuần gần đây, mạng xã hội này đã bắt đầu thử nghiệm thay đổi giao diện người dùng mới hỗ trợ nhắn tin Direct trực tiếp trên trình duyệt máy tính để bàn, mặc dù nó chỉ được cung cấp cho một số ít người dùng.