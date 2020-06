iOS 14 sẽ hỗ trợ tất cả thiết bị tương thích với iOS 13

Danh sách đầy đủ các thiết bị tương thích iOS 14 bao gồm iPhone 6s và 6s Plus, iPhone SE (2016), iPhone 7 và 7 Plus, iPhone 8 và 8 Plus, iPhone X, iPhone Xr, iPhone Xs và Xs Max, iPhone 11 , iPhone 11 Pro và Pro Max và iPhone SE, iPod touch thế hệ thứ bảy ra mắt năm ngoái. The Verifier tuyên bố iOS 14 sẽ là bản cập nhật cuối cùng cho dòng iPhone 6s và iPhone SE gốc, được giới thiệu lần lượt vào năm 2015 và 2016.