iOS 15 trình làng với nhiều cải tiến

Theo Neowin, Apple đã công bố tính năng liên kế FaceTime nhằm mang lại khả năng gửi lời mời họp cho người dùng không chỉ trên iOS mà còn cả Windows và Android để tham gia cuộc gọi FaceTime thông qua trình duyệt. Một bổ sung mới khác là SharePlay để người dùng chia sẻ màn hình thiết bị của họ, xem nội dung trên các nền tảng phát trực tuyến hoặc nghe nhạc cùng nhau.

Với Shared with you, đó là một cách để chia sẻ các mục tin tức và các loại nội dung khác ngay với những người dùng khác một cách dễ dàng. Những mục này cũng có thể được ghim trong iMessages. Công ty đang bổ sung hỗ trợ các ứng dụng như Podcast, Apple Music, Apple TV... cho Shared with you.