iPhone 11 Pro Max là chiếc iPhone có pin tốt nhất trong lịch sử Apple

Theo PhoneArena, Apple cho biết iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max đều cung cấp thời lượng pin dài hơn ít nhất 1 giờ so với các phiên bản tiền nhiệm của chúng. Điều thú vị là, phiên bản iPhone có pin lâu nhất trong năm 2019 này lại thuộc về iPhone 11 Pro Max thay vì iPhone 11 như năm ngoái (iPhone Xr có thời lượng pin tốt hơn so với iPhone Xs Max).

Cụ thể, iPhone 11 có thời lượng pin cải thiện 1 giờ so với iPhone Xr, nhưng iPhone 11 Pro có pin cải thiện 4 giờ so với iPhone Xs, và đặc biệt là iPhone 11 Pro Max có pin cải thiện đến 5 giờ so với iPhone Xs Max - biến nó trở thành iPhone có thời lượng pin sử dụng lâu nhất từ trước đến nay. Dĩ nhiên, để nhận được điều này thì người dùng phải chi ra từ 1.099 USD cho chiếc iPhone 11 Pro Max.

Mặc dù Apple không cung cấp thông tin dung lượng pin loạt iPhone 11 nhưng các dữ liệu rò rỉ cho thấy đây là pin đến từ ATL (Amperex) của Trung Quốc . Trong đó, iPhone 11 có pin 3.110 mAh, còn iPhone 11 Pro là 3.174 mAh và iPhone 11 Pro Max là 3.650 mAh.

Với việc tích hợp chip Apple A13 Bionic, bộ ba iPhone 11 cải thiện thời lượng pin tốt hơn trong một lần sạc so với các sản phẩm tiền nhiệm. Đây rõ ràng là tin tốt cho những người cảm thấy chán nản vì dung lượng pin iPhone chưa như ý muốn.