iPhone 13 sẽ có pin lớn hơn iPhone 12

Theo AppleInsider, có vẻ như một trong những lợi ích của thế hệ iPhone tiếp theo sẽ là thời lượng pin dài hơn. Apple được cho là đang chuẩn bị ba viên pin dung lượng lớn hơn để sử dụng cho dòng iPhone 13 , với ba mức dung lượng khác nhau cao hơn dòng iPhone 12 hiện tại.

Được đăng tải bởi các phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc , nguồn tin cho biết ba thiết bị với số model A2653, A2656 và A2660 sẽ có ba dung lượng pin khác nhau. Các số kiểu model này có thể liên quan đến chính kiểu máy iPhone.

Thông tin dung lượng pin có trên từng model được cho là của dòng iPhone 13 Ảnh chụp màn hình

Ba dung lượng pin được liệt kê là 2.406 mAh, 3.095 mAh và 4.352 mAh. Khi so sánh với các mẫu tương đương, 2.406 mAh là một bước tiến so với 2.227 mAh có trên iPhone 12 mini, 4.352 mAh là một bước nhảy lớn so với 3.687 mAh có trên iPhone 12 Pro Max và 3.095 mAh là cải tiến so với pin 2.815 mAh có trên iPhone 12 và 12 Pro.