iPhone 9 ra mắt vào ngày 15.4?

Ngoài ra, chi tiết về iPhone 9 cũng đã xuất hiện trên phiên bản iOS 13.4.5 beta mới nhất mà Apple phát hành cho các nhà phát triển, ám chỉ điện thoại sẽ có một số tính năng mà iPhone 8 không có như khóa CarKey và Express Transit.

Mặc dù vậy, có một sự vắng mặt trong loạt rò rỉ này chính là iPhone 9 Plus, chiếc iPhone được rò rỉ sẽ xuất hiện cùng với iPhone 9. Giống như tên gọi, iPhone 9 Plus là sự thay thế cho iPhone 8 Plus. Các sản phẩm này trước đó được đồn đại sẽ ra mắt tại sự kiện do Apple tổ chức vào tháng 3, tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi do sự bùng phát của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu.