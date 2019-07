iPhone Xr bán chạy nhất trong quý 2 tại Mỹ

Theo PhoneArena, thị phần iPhone Xr bán ra tại Mỹ lên đến 7,8%. Ngoài vị trí đầu bảng, một số sản phẩm khác của Apple cũng nằm trong danh sách những điện thoại bán chạy nhất như iPhone 8 và Xs Max.

Các điện thoại hàng đầu mới nhất của Samsung, Galaxy S10+ và Galaxy S10, đứng ở vị trí thứ tư và năm tại thị trường Mỹ.

Một xu hướng thú vị xảy ra trong quý 2 là sự phổ biến ngày càng tăng của điện thoại giá rẻ từ Motorola. Dòng Moto G và Moto E giá rẻ đều bán khá chạy tại Verizon cũng như được săn đón nhiều tại các nhà bán lẻ khác như Wal-Mart.

Sự thay đổi lớn khác trên toàn cầu là với smartphone Huawei. Doanh số smartphone của hãng đã thấp hơn kỳ vọng trong quý 2 vì ít người mua điện thoại Huawei và chủ sở hữu hiện tại đã ngừng nâng cấp sau khi có thông tin về lệnh cấm có thể xảy ra.

Báo cáo cho thấy, trong khi Huawei đã cố gắng hoàn thành quý 2/2019 với doanh số cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái thì doanh số giảm so với quý trước và lệnh cấm đã khiến hoạt động kinh doanh smartphone của Huawei bị sụt giảm nghiêm trọng, trong đó doanh số smartphone tháng 6 giảm 9% so với tháng trước đó.