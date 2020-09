ISP vệ tinh của SpaceX đạt tốc độ tải xuống 100 Mbps

Theo Gizmodo, tốc độ này của Starlink chỉ kém một chút so với internet băng thông rộng trung bình ở Mỹ tính đến tháng 4.2019 là 118,6 Mbps. Con số 100 Mbps cũng cao hơn nhiều so với tốc độ tải xuống trung bình từ mạng di động ở Mỹ là 29 Mbps và cao hơn nhiều so với tốc độ từ nhà cung cấp internet vệ tinh lớn nhất Mỹ là Hughesnet khi chỉ đạt 25 Mbps.

Đạt cột mốc 100 Mbps là quan trọng với Starlink vì đó là băng thông đủ cho hầu hết hộ gia đình hiện nay, nơi SpaceX cho biết Starlink “đủ nhanh để phát trực tuyến nhiều phim HD cùng một lúc và vẫn có băng thông dự phòng”. Hơn nữa, con số 100 Mbps thể hiện một bước nhảy vọt đáng kể so với danh sách các bài kiểm tra tốc độ được thu thập và đăng trên Reddit - thường cho tốc độ tải xuống từ 30 đến 65 Mbps.

Có một điều cần lưu ý là Starlink chưa bao giờ được thiết kế để trở thành đối thủ cạnh tranh thực sự với ISP mặt đất, nhưng dù sao vẫn là giải pháp thay thế tốt hơn cho DSL hoặc internet vệ tinh cho các khu vực nông thôn. Trong tương lai, khi hoàn tất phóng 12.000 vệ tinh lên quỹ đạo tầm thấp, tốc độ Starlink sẽ cải thiện đáng kể.