iTunes gặp sự cố với Windows sau bản cập nhật

Theo 9to5Mac, sau khi phát hành iOS 15 cho công chúng vào ngày 20.9, Apple cũng giới thiệu một phiên bản iTunes mới dành cho Windows với sự hỗ trợ cho iOS 15 và iPadOS 15. Tuy nhiên bản cập nhật đã khiến iTunes bị lỗi, theo ghi nhận sự cố ảnh hướng đến người dùng sử dụng ngôn ngữ hệ thống không phải là tiếng Anh.

Theo trang web Tecnoblog của Brazil, một số người dùng đã phàn nàn trên Apple Communities về một lỗi trong iTunes 12.12.0.6 không cho phép mở ứng dụng. Một thông báo lỗi có nội dung "iTunes cannot run because some of its required files are missing. Please reinstall iTunes" xuất hiện khi người dùng mở ứng dụng iTunes.

iTunes phiên bản mới gặp sự cố với hệ thống không sử dụng tiếng Anh Ảnh chụp màn hình

Sự cố không chỉ giới hạn ở phiên bản iTunes trên Microsoft Store, một số người dùng đã cố gắng cài đặt lại iTunes bằng cách tải xuống trực tiếp từ trang web của Apple và vẫn nhận được thông báo lỗi tương tự.

Hiện tại vẫn chưa có bản sửa lỗi chính thức từ Apple, người dùng có thể khắc phục sự cố bằng cách cài đặt phiên bản thấp hơn 12.12.0.6 hoặc thay đổi ngôn ngữ hệ thống sang tiếng Anh nếu muốn tiếp tục sử dụng phiên bản mới.

Apple chưa cho biết khi nào iTunes sẽ phát hành bản cập nhật mới kèm theo bản sửa lỗi cho vấn đề này.