Jeff Bezos chấp nhận rủi ro nào để bay cùng tàu New Shepard?

Tách khỏi khoang tàu, tên lửa sẽ bay riêng lẻ và thực hiện hạ cánh thẳng đứng trở lại bệ phóng nhờ hệ thống máy tính được tích hợp sẵn. Còn khoang tàu sẽ triển khai hệ thống dù bay giảm tốc để đáp xuống mặt đất.

Các chuyến bay dưới quỹ đạo tiêu tốn ít năng lượng hơn, không đòi hỏi vận tốc cao, đồng nghĩa với việc tên lửa không cần nhiều thời gian để đốt năng lượng, nhiệt độ ngoài tàu sẽ đỡ nóng hơn, chịu ít áp lực và sức nén hơn, do đó ít khả năng xảy ra sự cố hơn.

Khoang tàu New Shepard hoạt động hoàn toàn tự động, không có người lái và chưa bao giờ gặp sự cố trong 15 chuyến bay thử nghiệm trước đó. Bản chất chuyến bay dưới quỹ đạo của tàu New Shepard vốn ít rủi ro hơn so với những nỗ lực du hành vũ trụ đầy tham vọng khác, nhưng không có nghĩa rủi ro không tồn tại.

Trở về Trái đất, tàu New Shepard phải chịu áp lực 4,5 Gs khi ma sát với bầu khí quyển, đồng thời nhiệt độ bên ngoài tàu lúc đó có thể lên tới 1.926 độ C.

Sở dĩ các hành khách không cần mặc đồ bảo hộ vì bên trong khoang tàu có áp suất và có thể dùng mặt nạ dưỡng khí nếu cabin bị mất áp suất. Tàu cũng được trang bị hệ thống đẩy khoang chứa hành khách ra khỏi tên lửa trong trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra còn có các tính năng an toàn dự phòng để giúp khoang tàu hạ cánh nhẹ nhàng nếu không thể bung dù giảm tốc.