KardiaChain ra mắt blockchain đa kết nối đầu tiên tại Đông Nam Á

Đây là nền tảng blockchain có khả năng liên kết bất cứ blockchain mở hay tư nhân nào (public and private blockchain) cùng với các Dapp (ứng dụng phi tập trung) hoạt động trên những blockchain đó.

Ở phiên bản Mainnet 1.0, KardiaChain khởi động với 20 Genesis Masternode với cơ chế đồng thuận dựa trên khả năng kháng lỗi Byzantine Fault Tolerance (BFT), có thể xử lý được trên 6.000 giao dịch mỗi giây (Transaction Per Second - TPS), thời gian xác thực giao dịch dưới 5 giây. So sánh với nền tảng ứng dụng phi tập trung số một thế giới , KardiaChain nhanh hơn 400 lần và tiết kiệm chi phí gấp nhiều lần.