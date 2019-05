Kaspersky ra mắt dịch vụ bảo vệ các doanh nghiệp blockchain

Lĩnh vực blockchain và thị trường tiền mã hóa đã phát triển nhanh chóng và hiện chiếm tỷ trọng đáng kể trong nền kinh tế toàn cầu. Cho dù ban đầu blockchain được coi là công nghệ an toàn, nhưng hiện nay đã có nhiều mối đe dọa và rủi ro an ninh mạng nhằm vào nền kinh tế mã hóa.

Vì vậy, để giúp các doanh nghiệp blockchain và tiền mã hóa vượt qua thách thức bảo mật mạng, Kaspersky Lab đưa ra hai dịch vụ phù hợp với cách thức hoạt động của các mô hình kinh doanh cũng như vòng đời của các lần chào bán token và những sàn tiền mã hóa.

Đối với các dự án chào bán token, các dịch vụ của Kaspersky Lab gồm Smart Contract Code Review và đánh giá bảo mật của ứng dụng (Application Security Assessment). Trong khi đó, các gói dịch vụ để đảm bảo mức độ bảo vệ cao dành cho các sàn tiền mã hóa gồm đánh giá bảo mật của ứng dụng (Application Security Assessment), đo kiểm xâm nhập (Penetration Testing) và phòng chống hoạt động chiếm tài khoản của người dùng.

Các dịch vụ bảo mật blockchain của Kaspersky Lab còn gồm cả tính năng đối phó với phishing (Phishing Protection) để phát ra cảnh báo khi các bản sao giả mạo của các sàn tiền ảo và ICO được tạo ra, dịch vụ đối phó với sự cố an ninh bảo mật và đào tạo nâng cao nhận thức về an ninh bảo mật.

Kaspersky Lab cũng cung cấp một số cải tiến cho những sàn tiền ảo có các biện pháp bảo mật cơ bản, gồm xác định các giao dịch blockchain có khả năng là giao dịch gian lận để phòng tránh rửa tiền, tự động phát hiện và đối phó với các vụ tấn công có chủ đích. Với những sàn tiền ảo đã xây dựng một Trung tâm Điều hành An ninh bảo mật nội bộ sẽ nhận được các nguồn thông tin về mối đe dọa an ninh bảo mật, các chương trình nâng cao nhận thức và đào tạo về bảo mật thông tin dành cho các đơn vị vận hành an ninh.