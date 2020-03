Khám phá 7 tính năng độc đáo trên Android 10

Bản cập nhật này có khá nhiều tính năng thú vị đáng để trải nghiệm từ chế độ Dark Mode (tối ưu cho màn hình OLED), cho đến các cải thiện về quyền riêng tư. Dưới đây là 7 tính năng mới của Android 10 mà bạn nên trải nghiệm dựa theo gợi ý của CNET.

Quy trình bật điều hướng cử chỉ có thể khác nhau trên các dòng điện thoại khác nhau do một số hãng tùy chỉnh giao diện Android gốc. Nhưng nhìn chung, bạn có thể vào mục Cài đặt (Settings) và tìm theo từ khóa “Cử chỉ” (Gestures) để kích hoạt thao tác này. Trên dòng điện thoại chạy Android gốc như Pixel, OnePlus hay Nokia, bạn có thể truy cập vào menu Cài đặt > Hệ thống > Cử chỉ > Điều hướng hệ thống (Settings > System > Gestures > System navigation) và chọn Điều hướng bằng cử chỉ (Gesture navigation).

Hãy đảm bảo bạn để ý tới hướng dẫn các thao tác điều hướng cử chỉ trước khi kích hoạt để làm quen và tận dụng tối đa tính năng này.

Android 10 có một tính năng mới cho phép bạn tạo hoặc quét mã QR của mạng Wi-Fi ở phần thiết lập Wi-Fi của máy.

Để dùng tính năng mới này, hãy chuyển tới phần cài đặt mạng Wi-Fi và sau đó chọn biểu tượng QR Code cạnh menu + Thêm mạng (+ Add network) để quét mã QR Code của mạng Wi-Fi bạn muốn truy cập, hoặc vào mạng bạn đang truy cập và bấm icon thiết lập hình bánh răng cạnh nó và chọn Share, sau đó mã QR sẽ hiện ra cho phép bạn chia sẻ với người khác.

Bạn từng xóa nhầm một biểu tượng ứng dụng khỏi màn hình chính và rồi nhận ra bản thân không nhớ nổi đó là ứng dụng nào?

Trên Android 10, bạn có vài giây sau khi xóa ứng dụng khỏi màn hình chính để hoàn tác nó. Trong vài giây ít ỏi này bạn sẽ thấy một nút hoàn tác (undo) dọc phía dưới màn hình. Nếu suy nghĩ lại hoặc thấy đó là một “tai nạn” thì hãy nhấn vào đó để hoàn tác ứng dụng trở lại vị trí cũ trước khi xóa.

Android 10 bổ sung quyền kiểm soát chi tiết hơn về cách mà các ứng dụng có thể tiếp cận và dùng thông tin vị trí của bạn. Trước đó, một khi đã cấp quyền vị trí cho ứng dụng thì nó sẽ luôn bật và có quyền theo dõi vị trí của bạn mọi nơi mọi lúc.

Giờ đây, Android 10 có thêm tùy chọn chỉ cho phép ứng dụng truy cập thông tin vị trí của bạn khi đang sử dụng ứng dụng đó (Allow only while using the app). Đây còn là yếu tố giúp bạn tiết kiệm pin cho thiết bị bên cạnh vấn đề bảo mật thông tin nhạy cảm.