Khám phá tính năng đăng nhập mới có trong iOS 13

Theo Neowin, dựa vào Nguyên tắc đánh giá của App Store từ Apple, đây sẽ là một tùy chọn bắt buộc cho tất cả ứng dụng hỗ trợ đăng nhập của bên thứ ba.

Apple nêu rõ: “Sign in with Apple sẽ có sẵn để thử nghiệm beta vào mùa hè này. Nó sẽ được yêu cầu như một tùy chọn cho người dùng trong các ứng dụng hỗ trợ đăng nhập của bên thứ ba khi nó có sẵn trên thị trường vào cuối năm nay”.

Với cách nói này, có vẻ như Sign in with Apple sẽ là sự thay thế đăng nhập mà các nhà phát triển có thể sử dụng, bên cạnh các tùy chọn như Facebook, Google… Nhưng Sign in with Apple được cho là an toàn hơn khi mà nó không chia sẻ dữ liệu cá nhân của người dùng với nhà cung cấp ứng dụng bên thứ ba. Nó vẫn có thể yêu cầu người dùng chia sẻ email của mình, nhưng người dùng vẫn có thể chọn ẩn nó.