Làm việc tại nhà né Covid-19 cẩn thận thành 'miếng mồi' cho hacker

Wendy Nather - cố vấn cao cấp của Duo Security trực thuộc Cisco và là một người đã dành cả thập kỷ qua làm việc tại nhà với nhiều vai trò khác nhau cho biết, những người chưa bao giờ làm việc từ xa tại nhà trước đây đang phải cố gắng thích nghi với cách làm việc mới và điều này đang diễn ra ở quy mô lớn do dịch bệnh bùng phát.

Bà Wendy Nather cho biết, việc chuyển môi trường làm việc đột ngột có nghĩa là sẽ phá bỏ nhiều nguyên tắc bảo mật cũng như có nhiều nguy cơ sai lầm, căng thẳng hơn đối với các nhân viên ngành công nghệ, ở phía đối nghịch thì đây là cơ hội cho bọn tội phạm mạng đang tìm cách lừa các nhân viên này nhằm đánh cắp mật khẩu và quyền truy cập của họ.

Tuần trước, các nhà nghiên cứu tại công ty Check Point của Israel đã phát hiện ra các tin tặc do một chính phủ hậu thuẫn đã sử dụng bản tin cập nhật virus Corona chủng mới để bẫy người xem nhằm cố gắng đột nhập vào hệ thống mạng ẩn danh của chính phủ Mông Cổ. Cách đây ít ngày, các quan chức an ninh mạng Mỹ cũng phải đưa ra cảnh báo một công ty cần cập nhật mạng riêng ảo (VPN) của họ và cảnh giác trước sự gia tăng của các email chứa mã độc nhắm vào các nhân viên làm việc từ xa của họ. Hôm 17.3, trung tâm an ninh mạng quốc gia của Anh cũng phải cung cấp các tài liệu hướng dẫn dài khoảng 6 trang cho các doanh nghiệp quản lý nhân viên làm việc từ xa.