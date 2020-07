LG phát hành kính AR siêu nhẹ vào năm 2021

Theo Android Authority, trọng lượng này có vẻ nặng hơn so với kính mắt thông thường (khoảng 25 đến 51 gram) nhưng nó nhẹ hơn nhiều so với các kính AR và VR (thực tế ảo) hiện nay, chẳng hạn Magic Leap One có trọng lượng lên đến hơn 345 gram. Với trọng lượng nhẹ, kính AR của LG sẽ giúp trải nghiệm đeo trên đầu thoải mái hàng giờ liền. Quan trọng hơn, vì khả năng AR nên sức mạnh của nó ấn tượng hơn rất nhiều so với các kính thông thường.