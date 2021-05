Liệu Elon Musk có thể giúp Bitcoin trở nên 'xanh' hơn?

Yves Bennaim - người sáng lập tổ chức tiền điện tử 2B4CH cho rằng Tesla có thể tự tạo ra các nhóm thợ đào Bitcoin dùng năng lượng xanh hoặc kết nối khách hàng với những nhóm như vậy.

Giao thức Proof of Work (PoW) của Bitcoin rất tốn năng lượng. Do đó, Tesla có thể đầu tư vào những đồng mã hóa sử dụng giao thức khác. Chẳng hạn Ether - tiền điện tử có vốn hóa lớn thứ hai trên thế giới, hiện chuyển sang hệ thống dùng Proof of Stake (PoS). Tuy nhiên, những đồng mã hóa dùng hệ thống này vẫn khó sử dụng trên quy mô lớn, ít được biết đến rộng rãi.