Loạt điện thoại Nokia được lên đời Android 10

Theo Neowin, đây là một phần trong cam kết của HMD Global khi cho biết sẽ triển khai bản cập nhật Android 10 cho ba mẫu smartphone Nokia vào cuối năm 2019 và một loạt mẫu khác vào quý 1/2020.

Công ty lưu ý Nokia 6.1 là một phần của chương trình Android One và công ty đảm bảo hai năm nâng cấp hệ điều hành và ba năm cập nhật bảo mật. Tất nhiên, để nâng cấp thiết bị cầm tay của mình lên phiên bản Android mới nhất, HMD Global đã có rất nhiều việc phải làm.

Ngoài các mẫu điện thoại nói trên, HMD Global cũng có kế hoạch triển khai bản cập nhật Android 10 đến các mẫu smartphone Nokia khác trong quý này, bao gồm Nokia 2.2, 3.1 Plus, 3.2, 4.2, 1 Plus, 5.1 Plus, 8 Sirocco và 7.2. Trong quý 2, chúng ta sẽ thấy bản cập nhật đến với Nokia 1, 2.1, 3.1 và 5.1.