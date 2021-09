Lỗi mất quyền truy cập máy scan trên macOS 11.6 đã được khắc phục

Theo MacRummors, trong một tài liệu hỗ trợ cập nhật, Apple nói lỗi liên quan đến quyền khi sử dụng máy scan trên máy Mac đã được khắc phục kể từ macOS 11.6.

Trước đây, khi cố gắng sử dụng máy scan với Mac, người dùng có thể nhận được thông báo lỗi cho biết họ không có quyền mở ứng dụng. Thông báo lỗi yêu cầu người dùng liên hệ với quản trị viên để được hỗ trợ. Người dùng có thể gặp thông báo lỗi xuất hiện khi truy cập các ứng dụng như Image Capture, Preview, Printers & Scanners trong System Preferences.

macOS gặp sự cố không thể sử dụng máy scan trước phiên bản 11.6 Ảnh chụp màn hình

Đối với những người dùng chưa cập nhật lên macOS 11.6, Apple đã chia sẻ hướng dẫn từng bước về cách giải quyết tạm thời sự cố như sau:

• Đóng tất cả ứng dụng.

• Từ thanh menu, bạn truy cập đến Go > Go to Folder.

• Gõ đường dẫn /Library/Image Capture/Devices và bấm Return.

• Trong cửa sổ mở ra, nhấp đúp vào ứng dụng có tên trong thông báo lỗi, đó là tên của trình điều khiển máy scan. Sẽ không có gì xảy ra khi bạn mở nó.

• Đóng cửa sổ và mở ứng dụng bạn đang sử dụng để scan tài liệu. Quá trình scan sẽ diễn ra bình thường. Nếu sau đó bạn chọn quét từ một ứng dụng khác và gặp lỗi tương tự, hãy lặp lại các bước này.

Ngoài ra nhiều người dùng cho biết sự cố phân quyền nói trên cũng đã được khắc phục trong bản beta macOS Monterey mới nhất.