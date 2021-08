Mảng di động giảm, Samsung phải đưa ra đánh giá nội bộ

Theo GSMArena, các bài đánh giá đang được thực hiện bởi nhóm Business Support Task Force của Samsung - lực lượng đã bắt đầu đánh giá trong quý 2. Báo cáo lưu ý cuộc đánh giá thường được thực hiện từ 4 đến 5 năm một lần để xem xét tình trạng các đơn vị kinh doanh của Samsung và đưa ra các biện pháp nhằm thúc đẩy hiệu quả.

Các nguồn tin tiết lộ việc đánh giá Samsung Mobile là một “đánh giá đặc biệt” và nó được bắt đầu do doanh số bán hàng di động và các vấn đề chuỗi cung ứng quá thấp. Nguyên nhân là do doanh số dòng Galaxy S21 sụt giảm ngay cả khi nó được giảm giá so với tiền nhiệm. Báo cáo cho biết Samsung chỉ bán được 13,5 triệu chiếc Galaxy S21 series trong nửa đầu năm nay, mặc dù công ty đã tung dòng sản phẩm này ra thị trường sớm hơn thường lệ.

Galaxy S21 có hiệu suất thấp hơn nhiều các điện thoại Galaxy S trước đó về doanh số bán hàng. Cũng theo báo cáo, Samsung “rất có thể sẽ bỏ lỡ mục tiêu bán hàng dành cho Galaxy S21”.

MediaTek cũng đang đối mặt với vấn đề cung cấp chip với Samsung . Nhà sản xuất chip này đã nói với Samsung rằng họ sẽ không thể đáp ứng tất cả các đơn đặt hàng chip do không chỉ thiếu chip mà còn do vị thế của nhà sản xuất điện thoại này trên thị trường smartphone, vốn đã trượt từ vị trí dẫn đầu toàn cầu xuống thứ hai sau Xiaomi trong tháng 6 vừa qua.

Báo cáo từ Strategy Analytics cho biết Samsung đứng thứ tư về thị phần smartphone 5G toàn cầu với 12,5%. Apple dẫn đầu với 29,8%, OPPO với 15,8% và Vivo chiếm 14,3% ở vị trí thứ ba.