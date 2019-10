Mảng dịch vụ và thiết bị đeo của Apple 'tăng tốc'

Theo Engadget, mảng thiết bị đeo và dịch vụ tiếp tục mang lại doanh thu lớn cho công ty. Trong đó, mảng Wearables, Home và Accessories (bao gồm Apple Watch và AirPods) đã tăng tới 55% mỗi năm. Mảng dịch vụ tiếp tục phát triển, mặc dù ít hơn đáng kể, với mức tăng trưởng 18% so với năm trước.

Dịch vụ là hạng mục doanh thu lớn thứ hai của Apple , sau iPhone, với doanh thu 12,5 tỉ USD thậm chí trước khi Apple TV+ ra mắt. Điều đó cũng chưa bao gồm doanh thu Apple Arcade khi đang cho phép người dùng dùng thử miễn phí đến cuối quý. Như vậy, các dịch vụ có thể sẽ tăng trưởng đáng kể một lần nữa trong quý tới.

Thiết bị đeo cũng tiếp tục tăng trưởng ổn định khi nhìn vào những gì mà Watch Series 5 làm được sau khi ra mắt không lâu. Những thành tựu về thiết bị đeo và dịch vụ đã giúp Apple thu về 64 tỉ USD doanh thu. Apple nói rằng đây là quý đạt doanh thu lớn nhất mà họ từng có.

Lý do tăng trưởng không lớn (2%) vì doanh số iPhone giảm trong quý này, trong khi Apple Watch, iPhone 11 và 11 Pro chỉ được bán trong vài tuần. Tổng doanh thu iPhone đạt 33,4 tỉ USD, giảm 9% so với năm trước, đánh dấu bốn quý liên tiếp doanh thu từ iPhone giảm so với năm trước.

Mặt khác, iPad đã có một quý và năm khá thành công, với doanh thu tăng 18% so với năm trước. Trong một xu hướng ngược lại với iPhone, doanh thu iPad tăng trong bốn quý liên tiếp.