Mẹo khắc phục lỗi không in được màu trên Windows 10

Dịch vụ Print Spooler trong Windows 10 đôi khi gặp phải sự cố trong quá trình in ấn, đặc biệt là với máy in màu. Nhiều lúc bạn có thể thấy máy in màu cho ra một bức ảnh hoặc tài liệu trắng đen một cách khó hiểu. Điều này hầu như chỉ thấy với máy tính bảng Surface Pro. Nhưng nếu bạn cũng đang gặp phải vấn đề này, hãy thử áp dụng giải pháp sau.

Thông thường lỗi này xảy ra khi thiết lập của máy in gặp sự cố và chuyển sang chế độ Print in grayscale.

• Bạn bấm tổ hợp phím Windows + R để mở hộp lệnh Run.

• Tại dấu nhắc lệnh bạn nhập control printers và nhấn Enter.

• Tại cửa sổ Devices and Printers, cuộn tìm xuống mục Printers, nhấp phải chuột lên máy in màu đang bị sự cố và chọn Printing Preferences.

Hãy chắc chắn rằng tùy chọn Print in color được chọn Ảnh chụp màn hình

• Hãy chú ý đến phần Color Options, tại đây sẽ có 2 tùy chọn được hiển thị là: Print in color và Print in grayscale. Chọn vào dòng Print in color và bấm OK lưu thiết lập.

• Nếu bạn không thấy phần Color Options hãy bấm vào phần Advanced Options và kiểm tra lại tùy chọn Print in Grayscale có đang bật hay không, nếu có hãy tắt nó đi.

• Cuối cùng hãy thử in ấn lại để kiểm tra.