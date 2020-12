Microsoft sửa lỗi màn hình xanh trên Windows 10 do ổ SSD NVMe

Người dùng phản ánh họ gặp phải màn hình xanh chết chóc (BSOD) từ thiết bị sử dụng Windows 10 trên SSD Thunderbolt NVMe. Sự cố sẽ thường xuyên gây treo hệ thống với thông báo “DRIVER_VERIFIER_DMA_VIOLATION (e6). An illegal DMA operation was attempted by a driver being verified”.