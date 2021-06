Microsoft bật HTTPS tự động cho trình duyệt Edge

Được thông báo bởi nhóm Microsoft Edge Team, tính năng tự động chuyển kết nối sang HTTPS của Edge đang được thử nghiệm ở dạng preview của kênh Canary và Developer, hiện triển khai cho một số người dùng chọn lọc của Microsoft Edge 92. Được biết tính năng này nằm trong lộ trình Microsoft 365 vào tháng 4, với bản phát hành dự kiến vào tháng 7.

Việc tự động chuyển sang kết nối HTTPS sẽ bảo vệ người dùng Edge khỏi các cuộc tấn công Man-in-the-middle (MITM) đánh cắp dữ liệu được trao đổi với các trang web qua kết nối HTTP cũ không được mã hóa. Những dữ liệu được gửi và nhận qua HTTP (bao gồm mật khẩu, thông tin thẻ tín dụng và nhiều thông tin nhạy cảm khác) cũng có thể bị thu thập bởi các chương trình độc hại chạy trên máy tính bị xâm nhập.

Việc sử dụng HTTPS khi duyệt web sẽ giúp bảo mật dữ liệu của bạn trong khi gửi đi bằng cách mã hóa kết nối với máy chủ của trang web. HTTPS cũng đảm bảo các tác nhân đe dọa cố gắng chặn lưu lượng truy cập web của bạn sẽ không thể thay đổi dữ liệu được trao đổi với các trang web trên internet mà không bị phát hiện.

Trình duyệt Edge có thể tự động chuyển sang HTTPS Ảnh chụp màn hình

Nếu bạn muốn dùng thử tính năng thì có thể thực hiện bằng cách truy cập cài đặt trình duyệt qua đường dẫn edge://settings/privacy. Sau đó bật tùy chọn Automatically switch to more secure connections with Automatic HTTPS.

Nếu không thấy tùy chọn này thì có lẽ cần phải bật flag của trình duyệt bằng cách nhập đường dẫn edge://flags/#edge-automatic-https vào thanh địa chỉ và nhấn Enter. Bật flag có tên Automatic HTTPS và khởi động lại trình duyệt.

Microsoft không phải là nhà cung cấp trình duyệt web lớn đầu tiên thêm tùy chọn để bật HTTPS tự động trên tất cả các trang web. Google Chrome và Mozilla Firefox cũng đã có tính năng này trước đây.