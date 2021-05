Microsoft điều tra báo cáo sự cố trình duyệt Edge của YouTube

Một số người dùng trên các diễn đàn trực tuyến cho biết Microsoft Edge bị treo khi họ xem video YouTube ở chế độ toàn màn hình, cụ thể là trình duyệt sẽ bị đóng băng và các tiến trình của nó tiêu thụ hầu hết tài nguyên hệ thống, cuối cùng trình duyệt Edge bị treo. Sự cố xảy ra sau khi cập nhật lên phiên bản Edge 90.

Vấn đề này khá nghiêm trọng khi trên Reddit xuất hiện hàng loạt báo cáo và một chủ đề trên diễn đàn cộng đồng công nghệ Edge diễn tả tình trạng của người dùng Edge đã trải qua trong những ngày gần đây với YouTube.

Trình duyệt Edge 90 bị treo khi xem YouTube ở chế độ toàn màn hình Ảnh chụp màn hình

Microsoft cho biết họ đã đưa ra một bản sửa lỗi thử nghiệm trên phiên bản Edge Canary, vì vậy người dùng nên thử nghiệm trong thời gian này.

Bạn cũng có thể áp dụng một số cách khắc phục tạm thời sau đây:

• Xóa bộ nhớ cache.

• Tắt tăng tốc phần cứng bằng cách truy cập Settings > System, tắt tùy chọn Use hardware acceleration when available và khởi động lại trình duyệt.

• Thử xem YouTube ở chế độ riêng tư Private để xem có xung đột với tiện ích mở rộng hay không.

• Thử tắt các tiện ích mở rộng.

• Cập nhật phiên bản mới cho card đồ họa.

• Sử dụng các trình duyệt Edge Dev, Beta, Canary, Chrome, các trình duyệt khác như Firefox hoặc Opera để chờ đợi bản cập nhật mới.