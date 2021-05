Microsoft Edge chặn và gắn cờ trình cài đặt của Firefox là độc hại

Nhiều người dùng báo cáo trình duyệt Edge đã ngăn chặn khi thực hiện việc tải về tệp cài đặt của Firefox vì cho rằng tệp này không an toàn. Tính năng SmartScreen của Edge sẽ nhanh chóng xuất hiện thông báo “Firefox installer.exe was blocked because it could harm your device“ khi họ tải Firefox về máy.