Microsoft giảm giá hàng trăm trò chơi cho Xbox và PC

MLB The Show 21 phiên bản tiêu chuẩn cho Xbox One và Series X/S đều đã được giảm giá 35%, xuống mức tương ứng 39 USD và 55,24 USD. Call of Duty : Black Ops Cold War giảm 50% còn 30 USD, giống như Creed Valhalla của Assassin. Các ưu đãi giảm giá khác cho Xbox bao gồm phiên bản huyền thoại của Mass Effect (giảm 25% còn 45 USD), Far Cry 5 (giảm 85% xuống 9 USD), The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition (giảm từ 50 USD xuống 10 USD) và Watch Dogs: Legion (20 USD, giảm từ 60 USD).