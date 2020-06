Microsoft gỡ chặn cập nhật GameInput trên Windows 10 2004

Nhiều khách hàng cập nhật lên phiên bản 2004 mới của Windows 10 đã gặp phải sự cố mất kết nối đầu vào của chuột trong một số trò chơi hoặc ứng dụng sử dụng GameInput Redistributable (một bộ thư viện hỗ trợ đầu vào các thiết bị ngoại vi chơi game ), và Microsoft đã thực hiện chặn người dùng cập nhật để đảm bảo tính tương thích của các trò chơi và ứng dụng với hệ điều hành họ đang sử dụng.

Tuy nhiên, Microsoft đã loại bỏ chặn tương thích được áp dụng trên các thiết bị Windows 10 vào ngày 27.5 sau khi phát hiện ra vấn đề này không ảnh hưởng đến các phiên bản GameInput Redistributable đang sử dụng. Và có thể mất tới 48 giờ để bản cập nhật cho Windows 10 2004 được cung cấp cho các thiết bị bị chặn trước đó.

Tính năng cập nhật bị chặn trên Windows 10 nhằm đảm bảo độ tương thích Ảnh chụp màn hình

Việc chặn tương thích này cũng được Microsoft thực hiện trong hai công bố sự cố gần đây là lỗi cổng máy in USB biến mất khỏi danh sách cổng kết nối máy in nếu người dùng ngắt kết nối máy in trong khi tắt máy tính và sự cố khiến một số thiết bị Microsoft Surface nhận được thông báo lỗi hoặc tắt máy đột ngột hoặc khởi động lại. Hiện Microsoft vẫn đang chặn một số thiết bị như một biện pháp phòng ngừa được thiết kế để đảm bảo người dùng sẽ không gặp phải sự cố về hiệu suất sau khi nâng cấp, các lỗi đang được áp dụng chặn tương thích gồm có:

• Khó kết nối với nhiều thiết bị Bluetooth.

• Lỗi hoặc sự cố trong hoặc sau khi cập nhật thiết bị với trình điều khiển âm thanh Conexant ISST, Conexant hoặc Synaptics.

• Tốc độ refresh rate không hoạt động như mong đợi trên các thiết bị có GPU Intel

• Lỗi với màn hình xanh khi cắm hoặc rút phích cắm Thunderbolt.

• Lỗi hoặc khởi động lại bất ngờ cho một số thiết bị sử dụng Always On, Always Connected.

• Các vấn đề cập nhật hoặc khởi động thiết bị khi có aksfridge.sys hoặc aksdf.sys.

• Sự cố với trình điều khiển bản cũ cho Nvidia display adapters (GPU).