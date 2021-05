Microsoft sửa lỗi WSUS chặn bản cập nhật bảo mật tháng 5

Theo bleepingcomputer, một sự cố xảy ra do dịch vụ WSUS (Windows Server Update Services) đã ngăn các thiết bị được quản lý nhận bản cập nhật bảo mật Patch Tuesday của tháng 5.

Theo như Microsoft giải thích trên Windows Health Dashboard, khi người dùng kiểm tra các bản cập nhật trong Windows Server Update Services (WSUS) hoặc Microsoft Endpoint Configuration Manager và các thiết bị được quản lý kết nối với các máy chủ này, sẽ nhận được thông báo các bản cập nhật bảo mật của tháng không khả dụng hoặc không được cung cấp (Might not be available or offered).

Sự cố này cũng có thể ảnh hưởng đến Security Only và Internet Explorer Cumulative Rollups trên các nền tảng nhận các loại bản cập nhật này. Nó ảnh hưởng đến cả nền tảng máy con và máy chủ, từ Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 SP2 cho đến các phiên bản mới nhất như Windows 10 20H2 và Windows Server 20H2.

Danh sách các bản cập nhật tích lũy của Windows bị chặn bởi sự cố đã biết này bao gồm:

• KB5003173 (Windows 10/Server, version 20H2/2004)

• KB5003169 (Windows 10/Server, version 1909)

• KB5003171 (Windows 10, version 1809 and Windows Server 2019)

• KB5003174 (Windows 10, version 1803)

• KB5003197 (Windows 10, version 1607 and Windows Server 2016)

• KB5003172 (Windows 10, version 1507)

• KB5003209 (Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2)

• KB5003208 (Windows Server 2012)

• KB5003233 (Windows 7 and Windows Server 2008 R2 SP1)

• KB5003210 (Windows Server 2008 SP2)

Microsoft giải quyết sự cố đã biết ở phía dịch vụ và các bản cập nhật sẽ bắt đầu được tung ra cho các thiết bị bị ảnh hưởng. Công ty khuyên người dùng nên kiểm tra lại các bản cập nhật, và có thể có một chút chậm trễ vì nó cần phải được truyền dữ liệu đến tất cả các máy chủ ở tất cả các khu vực.

Trong bản vá Patch Tuesday của tháng 5, Microsoft đã sửa 55 lỗ hổng, 4 lỗ hổng được phân loại là Critical (nghiêm trọng), 50 lỗ hổng Important (quan trọng) và 1 lỗ hổng Moderate (trung bình), cũng như 3 lỗ hổng zero-day được tiết lộ công khai chưa có thông tin về việc nó đã bị khai thác trong các cuộc tấn công hay chưa.

Cùng với các bản cập nhật tích lũy với các bản sửa lỗi bảo mật cho Windows 10 2004 và 20H2, Microsoft cũng bắt đầu tung ra các bản cập nhật tích lũy mới cho tất cả phiên bản Windows được hỗ trợ.