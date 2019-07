Microsoft thay đổi thương hiệu Office Online

Theo Neowin, các ứng dụng giờ đây sẽ được gọi là Word, Excel và PowerPoint thay vì Word Online, Excel Online và PowerPoint Online. Công ty nói rằng sự thay đổi này phản ánh sự thiếu nhu cầu sử dụng các thương hiệu phụ dành riêng cho nền tảng của Microsoft vì chúng đã phát triển để cung cấp quyền truy cập vào các ứng dụng trên nhiều nền tảng. Do đó, các sản phẩm có tên Office Online giờ đây sẽ được gọi là Office.

Công ty cho biết thêm, để tránh nhầm lẫn, họ sẽ sử dụng “Office for the web” để chỉ các ứng dụng trên web, tương tự như các tên được sử dụng để biểu thị các ứng dụng trên nền tảng khác, chẳng hạn như “Office for Mac”, “Office for Android”… Tuy nhiên, công ty nhanh chóng bổ sung rằng Office for the web không phải là một tên thương hiệu chính thức, có nghĩa họ có thể sử dụng các thuật ngữ dạng “… on the web” hoặc “on Office.com”.

Đương nhiên, việc đặt lại thương hiệu chỉ áp dụng cho các ứng dụng Office và không ảnh hưởng đến các sản phẩm máy chủ web khác như Exchange Online, SharePoint Online, Project Online và Office Online Server. Các thay đổi sẽ bắt đầu được triển khai cho người dùng ngay sau đó, vì những thay đổi đối với hầu hết các tài liệu như tiếp thị và nội dung kỹ thuật, truyền thông và trải nghiệm trong sản phẩm đã hoàn tất.

Bộ ứng dụng web của Office đã đủ mạnh cho các tác vụ năng suất cơ bản cho những người cần chúng. Các ứng dụng cũng nhận được một giao diện mới thông qua bản cập nhật Fluid Design System, cùng với khả năng tìm kiếm và cải tiến khả năng tiếp cận được cải thiện.