Một loạt dịch vụ của Apple đột ngột ngừng hoạt động

Theo Theverge, đối với tất cả dịch vụ bị ảnh hưởng, Apple nói một cách mơ hồ rằng “một số người dùng bị ảnh hưởng”, nhưng ghi nhận cho thấy một số dịch vụ đã được chuyển từ trạng thái “bị ảnh hưởng bởi sự cố” thành “ngừng hoạt động hoàn toàn”.

Danh sách đầy đủ các dịch vụ bị ảnh hưởng của Apple trong đợt này gồm Find My, Game Center, iCloud Account & Sign In, iCloud Backup, iCloud Calendar, iCloud Contacts, iCloud Mail, iCloud Web Apps, iWork for iCloud, Photos, Apple Arcade, Apple Music, Apple Music radio, Apple TV Plus, Radio, App Store và Apple Books.