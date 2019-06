Mực in Epson đạt tiêu chuẩn châu Âu về 'vật liệu an toàn tiếp xúc thực phẩm'

Để đạt được chứng nhận này, mực in Epson đã phải thỏa mãn nhiều điều kiện khắt khe đến từ các bộ quy tắc như Bộ khung chuẩn châu Âu (EC) số 1935/2004; Tiêu chuẩn Thực hành tốt trong Sản xuất (GMP) (EC) số 2023/2006; Quy định về Hạn mức sử dụng nhựa (EU) 10/2011 và Tiêu chuẩn Thụy Sĩ về vật liệu tiếp xúc đối với mực in dùng trong bao bì thực phẩm.

Đại diện Epson cũng cho biết nhằm đáp ứng những yêu cầu và tiêu chuẩn ngày càng cao trong lĩnh vực tem nhãn và bao bì đóng gói thực phẩm, Epson liên tục đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu, phát triển và cho ra đời những dòng mực in đạt chuẩn quốc tế về cả chất lượng và độ an toàn. Đơn vị này cam kết, khi được sử dụng đúng cách, mực in trên bao bì bên ngoài sẽ không gây nên bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào đến sản phẩm bên trong cũng như sức khỏe của người tiêu dùng.

Được tích hợp những công nghệ tiên tiến nhất, dòng máy in nhãn màu ColorWorksTM sở hữu khả năng tối ưu hóa năng suất vượt trội; trong khi đó SurePress L-4533AW đảm bảo màu sắc bản in được lưu giữ dài lâu trước những tác động trực tiếp từ môi trường bên ngoài như nước, ánh sáng và sự ăn mòn. Đây là những dòng máy in có khả năng tương thích với nhiều lĩnh vực đa dạng từ công nghiệp, hóa chất, bao bì, lưu kho đến các ứng dụng tem nhãn trong đóng gói thực phẩm, nước uống và dược phẩm; cho phép chủ động in ấn trên các chất liệu nền có sẵn với kích thước đa dạng...