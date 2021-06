Mỹ bỏ phiếu thúc đẩy đề xuất cấm thiết bị Huawei, ZTE

Theo Reuters, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) hôm 17.6 bỏ phiếu nhất trí thúc đẩy kế hoạch cấm phê duyệt thiết bị được sử dụng trong mạng viễn thông của Mỹ từ các công ty Trung Quốc bị coi là mối đe dọa an ninh quốc gia như Huawei và ZTE.

“Chúng tôi đã để cơ hội mở cho việc sử dụng thiết bị Huawei và các thiết bị Trung Quốc khác tại Mỹ thông qua quy trình cấp phép thiết bị. Bây giờ chúng tôi đề xuất ngưng điều đó lại”, quyền Chủ tịch FCC Jessica Rosenworcel nói, đồng thời nhấn mạnh biện pháp mới sẽ “loại trừ thiết bị không đáng tin cậy” ra khỏi mạng truyền thông của Mỹ, cũng như nghiêm cấm mọi sự cho phép trong tương lai đối với các thiết bị thông tin liên lạc được coi là có nguy cơ không thể chấp nhận được đối với an ninh quốc gia.

Theo Ủy viên FCC Brendan Carr, FCC đã phê duyệt hơn 3.000 hồ sơ đăng ký thiết bị từ Huawei kể từ năm 2018. Tháng 3.2021, FCC đã chỉ định năm công ty Trung Quốc là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia theo luật năm 2019 nhằm bảo vệ các mạng truyền thông của Mỹ. Ngoài hai hãng công nghệ được chỉ định ban đầu là Huawei và ZTE , có ba công ty khác cũng bị ảnh hưởng là Hytera Communications Corp, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co và Zhejiang Dahua Technology Co.