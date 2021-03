Mỹ muốn siết chặt luật 'tẩy chay' Huawei

Đầu tháng 3, FCC chỉ định 5 công ty Trung Quốc là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia theo luật bảo vệ các mạng truyền thông Mỹ. Những công ty này bao gồm Huawei, ZTE, Hytera Communications Corp, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co và Zhejiang Dahua Technology Co.