'Mỹ thua Trung Quốc trong cuộc đua xúc tiến 5G toàn cầu'

Theo CNBC, tại Hội nghị An ninh Munich, ông Jones cho biết trợ cấp từ chính phủ Trung Quốc cho phép quốc gia châu Á đi trước và sản xuất công nghệ rẻ hơn. Internet di động 5G cực nhanh được dự báo sẽ cách mạng hóa nền kinh tế kỹ thuật số, bằng cách mở đường cho nhiều công nghệ mới như xe tự hành và Internet Vạn vật (IOT).

Ông Jones cho rằng 5G có khả năng biến đổi “gần như tất cả khía cạnh của xã hội, từ ngân hàng, y học, đến các thành phố thông minh mà chúng ta đặt tham vọng”. 5G có lẽ là “công nghệ đột phá nhất đến với con người trong thế kỷ này”.

Giới doanh nghiệp Trung Quốc, đặc biệt là Huawei Technologies, gần đây đối mặt với áp lực toàn cầu trong mảng 5G. Huawei bị cấm bán thiết bị cho Mỹ trong nhiều năm. Úc, Nhật Bản và New Zealand là ba nước loại Huawei ra khỏi danh sách nhà cung ứng linh kiện cho mạng 5G trong những tháng gần đây. Chính phủ các nước trên lo rằng 5G và Huawei sẽ cho phép gián điệp Trung Quốc hoạt động.

“Đối thủ cạnh tranh là Trung Quốc. Bất cứ ai chiến thắng trong cuộc cạnh tranh này đều sẽ trở thành cái tên nổi trội trên thế giới. Trung Quốc có thông điệp rất quyến rũ, hấp dẫn: 'Chúng tôi rẻ, chúng tôi đáng tin cậy, công nghệ của chúng tôi không có điều kiện ràng buộc’. Những gì họ không nhắc đến là: ‘Chúng tôi không chia sẻ công nghệ, chúng tôi không đào tạo bạn công nghệ của chúng tôi, chúng tôi không đưa cho bạn chìa khóa, chúng tôi không cung cấp cho bạn mã hóa và chúng tôi không hợp tác trong nước bạn’”, ông Jones nhận định.

Tướng Mỹ nói thêm: “Công nghệ Mỹ mà chúng tôi đang phát triển thì làm ngược lại với điều đó, và việc này giúp chúng tôi an toàn hơn. Nó sẽ cho phép các công dân của chúng tôi có điện thoại di động an toàn, riêng tư. Nó sẽ cho phép giới doanh nghiệp của chúng tôi được bảo vệ tài sản trí tuệ, và cho phép chính phủ các nước an toàn hơn”.

Về phần mình, Huawei liên tục viện dẫn lý do vì sao các nước không nên lo ngại thiết bị của hãng. Huawei không thấy bất cứ lý do hợp lý nào đằng sau động thái loại trừ hàng của hãng tại một số nước. “Bất cứ việc loại trừ một nhà cung ứng nào trong thị trường với ít nhà cung ứng đều thường dẫn đến cảnh chất lượng kém hơn với giá cao hơn”, Huawei cho hay.

Ông Jones kết luận về lựa chọn 5G cho các đồng minh Mỹ: “Bạn có thể dùng hàng rẻ tiền, hấp dẫn nhưng cực kỳ dễ tổn thương, sẽ lấy hết quyền riêng tư, tài sản trí tuệ và bí mật của bạn đem về cho Bắc Kinh. Hoặc bạn có thể đầu tư thêm một ít tiền và có xã hội an toàn hơn”.