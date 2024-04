PlayStation 5 Pro sẽ có một 'chìa khóa' chuyên khắc phục sự cố đồ họa

Theo Digital Foundry, PlayStation 5 Pro dự kiến sẽ được ra mắt với hiệu năng GPU mạnh mẽ hơn 45% so với bản gốc, đủ sức giải quyết mọi tình trạng giật lag và chất lượng hình ảnh bị suy giảm vốn thường xảy ra trong các tựa game phụ thuộc nhiều vào GPU, đặc biệt là những game sử dụng công nghệ Dynamic Resolution Scaling một cách mạnh mẽ.

PlayStation 5 Pro dự kiến sẽ ra mắt với hiệu năng GPU mạnh mẽ hơn 45% CHỤP MÀN HÌNH WCCFTECH

Các chuyên gia tại Digital Foundry đã phân tích chi tiết về thông số kỹ thuật của phiên bản PlayStation 5 nâng cấp và dự đoán những cải tiến mà tính năng PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) và Ultra Boost Mode có thể mang lại. Nhờ vậy, nhiều trò chơi sẽ được hưởng lợi ngay từ khi ra mắt, mà không cần bất kỳ can thiệp nào từ phía nhà phát triển.

Điển hình là các game sử dụng AMD FSR 2 tích cực như Star Wars Jedi Survivor, Avatar Frontiers of Pandora, Final Fantasy VII Rebirth và Final Fantasy XVI (những game này hiện có chất lượng hình ảnh khá mờ ở chế độ Performance Mode), Immortals of Aveum, và tất cả các game có chế độ VRR (Variable Refresh Rate) như God of War Ragnarok, Spider-Man 2 của Insomniac, Ratchet and Clank: Rift Apart, The Last of Us: Part I và The Last of Us Part II Remastered của Naughty Dog.

Đối với các game không sử dụng công nghệ Dynamic Resolution Scaling và đã có thể chạy mượt mà ở tốc độ khung hình 30 hoặc 60 FPS, hai công nghệ PSSR và Ultra Boost Mode sẽ không mang lại bất kỳ cải thiện nào đáng kể. Những game này có thể sẽ yêu cầu bản vá riêng cho PlayStation 5 Pro để tận dụng sức mạnh phần cứng được nâng cấp của máy.

Hiện tại, Sony vẫn chưa chính thức công bố PlayStation 5 Pro. Tuy nhiên, với những tin đồn về việc ra mắt trước cuối năm nay, có thể ngày ra mắt chính thức của máy sẽ không còn xa.