Năm 2020 xác lập kỷ lục cho các ứng dụng và trò chơi

Dữ liệu sơ bộ từ công ty nghiên cứu ứng dụng Sensor Tower cho thấy, 407,6 triệu USD đã được chi trên toàn cầu vào dịp Giáng sinh vừa qua cho các ứng dụng mua từ App Store và Play Store.

Theo PhoneArena, con số này thể hiện mức tăng 34,5% so với cùng kỳ năm trước, từ 303 triệu USD chi cho các ứng dụng trong ngày Giáng sinh 2019. Trò chơi di động chiếm phần lớn chi tiêu cho ứng dụng vào ngày 25.12 với doanh thu 295,6 triệu USD, tăng 27% so với con số 232,4 triệu USD trong ngày Giáng sinh năm ngoái. Tiền chi cho các ứng dụng không phải trò chơi vào ngày Giáng sinh đã tăng 59% so với cùng kỳ năm ngoái, từ 70,5 triệu USD lên 112 triệu USD.