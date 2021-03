Netflix muốn chặn chia sẻ tài khoản

Netflix chưa bao giờ đặt nặng vấn đề chia sẻ mật khẩu giữa các người dùng của mình, nhưng một thử nghiệm mới cho thấy công ty có thể đang xem xét lại vấn đề này. Netflix đang thử một chính sách mới với một số khách hàng, nhắc một số người đăng ký một tài khoản riêng nếu họ không xem cùng chủ tài khoản đăng ký.

Một số người dùng được áp dụng chính sách thử nghiệm mới sẽ có thể gặp thông báo: “If you don’t live with the owner of this account, you need your own account to keep watching”, nhắc nhở người dùng về việc nên đăng ký cho mình tài khoản riêng.

Theo thống kê của công ty nghiên cứu Magid, có khoảng 33% tổng số người dùng Netflix chia sẻ mật khẩu của họ với ít nhất một người khác. Netflix thường không làm gì nhiều để ngừng việc chia sẻ mật khẩu, vì sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng người đăng ký và giá cổ phiếu của dịch vụ đã bù đắp bất kỳ mối lo ngại nào về doanh thu bị mất.

Đầu năm nay, Netflix công bố có 200 triệu người đăng ký toàn cầu. Hãng đang phải cạnh tranh với hàng loạt dịch vụ phim ảnh mới bao gồm Disney +, AT&T’s HBO Max, NBCUniversal’s Peacock và ViacomCBS’s Paramount +.