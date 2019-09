Ngày càng ít người tải ứng dụng Facebook, Instagram

Theo Bank of America, số lượt tải xuống tổng cộng được tính dựa trên dữ liệu từ SensorTower và số liệu này hạ 3% trong quý 3/2019 so với quý 2/2019. Số lượt tải xuống ứng dụng Instagram giảm 9% so với năm ngoái, còn số lượt tải xuống ứng dụng Facebook thì giảm 15% so với năm ngoái.

Xu hướng này đánh dấu sự thay đổi đáng kể về số lượt tải xuống cho cả hai ứng dụng. Năm ngoái, số lượt tải xuống ứng dụng di động của Facebook tăng 3% so với cùng kỳ năm 2017. Hiện số lượt tải xuống Facebook hạ khoảng 8% mỗi quý, giới phân tích cho biết.

Dù phân tích của Bank of America không giải thích lý do vì sao số lượt tải xuống hai ứng dụng mạng xã hội đình đám trên hạ, song Facebook gần đây vấp phải phản ứng dữ dội từ người dùng sau vụ bê bối rò rỉ dữ liệu có liên quan đến Cambridge Analytica. Dữ liệu của rất nhiều người dùng bị thu thập mà không có sự đồng ý rõ ràng từ họ, để rồi được công ty phân tích dữ liệu chính trị Cambridge Analytica tiếp cận.