Người dùng Android có thể gửi tin nhắn âm thanh qua Google Assistant

Theo AndroidCentral, bản cập nhật lần này cho phép dịch vụ hoạt động nhanh hơn, khả năng truy cập tự nhiên hơn vào các tin nhắn âm thanh. Thay vì mở ứng dụng nhắn tin và nhấn giữ biểu tượng micrô, người dùng có thể chỉ cần yêu cầu Google Assistant soạn và gửi tin nhắn âm thanh bằng giọng nói của mình.

“Giờ đây, bạn có thể gửi tin nhắn âm thanh bằng Google Assistant trên smartphone Android mà không cần nhấn giữ biểu tượng micrô nhỏ. Để bắt đầu, chỉ cần nói ‘Hey Google, send an audio message’ hoặc ‘Hey Google, send an audio message to Hanh saying I'm on the way’. Tính năng này làm việc ở các quốc gia nói tiếng Anh trên toàn cầu, cũng như bằng tiếng Bồ Đào Nha ở Brazil.