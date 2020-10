Người dùng xếp hàng mua iPhone 12 và 12 Pro bất chấp Covid-19

Đó là lý do tại sao cảnh xếp hàng để nhận mua iPhone như mọi năm không diễn ra. Người tiêu dùng ở Úc xếp hàng nhiều có thể bắt nguồn từ việc Sydney là một trong những nơi ít bị ảnh hưởng nhất bởi Covid-19. New South Wales, bang mà Sydney là thủ phủ, ghi nhận tổng cộng 4.363 ca nhiễm Covid-19 và 53 ca tử vong. Để so sánh, New York (Mỹ) có 260.000 ca nhiễm, London (Anh) có 39.400 ca nhiễm và Tokyo (Nhật Bản) có 29.350 ca nhiễm.