Nhật Bản hạn chế sử dụng công nghệ nước ngoài trong viễn thông và lưới điện

Theo Nikkei, các lĩnh vực cơ sở hạ tầng quan trọng bao gồm điện, viễn thông, tài chính , đường sắt, dịch vụ chính phủ và chăm sóc sức khỏe. Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch sửa đổi các luật khác nhau điều chỉnh sâu rộng theo từng lĩnh vực và bổ sung một điều khoản yêu cầu mỗi lĩnh vực phải có ý thức về rủi ro an ninh quốc gia. Cụ thể, từng lĩnh vực sẽ được yêu cầu xem xét các vấn đề bắt nguồn từ việc sử dụng thiết bị hoặc dịch vụ nước ngoài, bao gồm lưu trữ dữ liệu đám mây và kết nối với các máy chủ đặt ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng yêu cầu các nhà khai thác cơ sở hạ tầng quan trọng phải giải quyết những lo ngại về an ninh quốc gia khi mua thiết bị do nước ngoài sản xuất. Chính phủ sẽ giám sát việc tuân thủ của các công ty và sẽ đình chỉ hoặc hủy bỏ giấy phép kinh doanh nếu có bất kỳ vấn đề lớn nào phát sinh. Theo Nikkei, các cơ quan chính phủ Nhật Bản trong năm 2018 đã đồng ý ngừng mua sắm thiết bị có khả năng gây ra rủi ro an ninh kinh tế. Bây giờ họ muốn các công ty tư nhân tuân theo các tiêu chuẩn tương tự.