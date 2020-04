Nhiều ứng dụng di động bí mật kiểm soát người dùng

Một nhóm nhà nghiên cứu an ninh mạng gần đây phát hiện ra rằng có một số lượng không nhỏ các ứng dụng điện thoại di động chứa bí mật mã hóa cho phép người khác truy cập dữ liệu riêng tư hoặc chặn nội dung do người dùng cung cấp.

“Phát hiện của nghiên cứu cho thấy các ứng dụng điện thoại di động có thể tồn tại những hành vi tiềm ẩn hoặc có hại mà người dùng cuối không hề biết”, Zhiqiang Lin, Giáo sư khoa học máy tính và kỹ thuật tại Đại học Bang Ohio (Mỹ), tác giả chính của nghiên cứu, nói. Theo Techxplore, nghiên cứu này đã được chấp nhận công bố bởi Hội nghị chuyên đề về Bảo mật và Riêng tư (IEEE Symposium on Security and Privacy 2020) dự kiến diễn ra vào tháng 5.2020. Nhưng trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu, hội nghị sẽ chuyển sang hình thức phát trực tuyến. Kể từ năm 1980, IEEE Symposium on Security and Privacy đã là diễn đàn hàng đầu để trình bày những phát triển về bảo mật máy tính và quyền riêng tư trên thiết bị điện tử, và cũng là nơi tập hợp các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này.