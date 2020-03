Những cách xem phần trăm pin trên iOS

Đây là cách đơn giản nhất, bạn chỉ việc vuốt vào biểu tượng hình viên pin ở góc trái màn hình theo hướng xuống để mở Control Center (Trung tâm điều khiển). Lúc này phần trăm pin sẽ được hiển thị chi tiết cho bạn.

Ngoài ra bạn có thể sử dụng trung tâm thông báo Notification Center để xem phần trăm pin của ứng dụng Shortcut.

• Để thực hiện, bạn vuốt màn hình chính từ trái qua phải để chuyển các trang hiển thị ứng dụng đến khi xuất hiện trung tâm thông báo Notification Center (trang cuối cùng).

• Tiếp theo bấm Edit, dưới mục More Widgets bạn tìm đến dòng Batteries và bấm vào dấu cộng màu xanh bên cạnh nó.

• Và shortcut Batteries sẽ được chuyển lên danh sách bên trên, bạn có thể tùy ý sắp xếp vị trí theo ý mình để dễ quan sát.

Từ bây giờ chỉ việc trượt màn hình về Notification Center để xem phần trăm pin mỗi khi cần.

Bạn có thể hỏi trợ lý ảo Siri để cô ấy thông báo số phần trăm hiện tại của pin bằng cách sử dụng cú pháp “Hey, Siri, what battery charge do I have left?”