Những điều game thủ mong đợi ở PlayStation 5

Người hâm mộ có thể đăng ký để nhận email cập nhật vào ngày phát hành PS5, giá cả và danh sách các trò chơi có sẵn khi ra mắt thông qua trang web này. Nhưng các game thủ PlayStation nói với CNN Business rằng, các trò chơi sẽ đổ bộ vào PS5 hoặc được viết riêng cho nó, Sony có thể buộc các game thủ đầu tư vào hệ máy console mới nếu công ty ra mắt một loạt tựa game và dịch vụ mới cho nó.

Dưới đây là những điều mà các game thủ mong đợi ở PlayStation 5:

"PS4 vẫn là một máy chơi game hot và đồ họa của các game trên thiết bị này vẫn rất đẹp, chạy khá mượt. Do đó sẽ là một câu hỏi lớn nếu không có “phiên bản game đẹp hơn” trên PS5. Tôi sẽ chỉ ở đó vào ngày phát hành nếu có một tựa game lớn mà tôi cảm thấy cần phải trải nghiệm, nếu không tôi vẫn có thể đợi” - Fadel Ragheb, 23 tuổi, một game thủ, streamer ở Montreal (Canada) chia sẻ. Anh cũng là người đã chơi trên tất cả các hệ máy console trước đây của PlayStation.

Thomas Williams, 36 tuổi, đến từ Clarksville, Tennessee (Mỹ) đã tự mô tả mình là một người đam mê PlayStation, hiện anh làm thợ hàn và thợ lắp ống cho một công ty xây dựng ở Nashville. Anh dự đoán rằng hệ máy console mới sẽ được thiết kế lại dựa theo các đoạn video “nhá hàng” trước đó của Sony. "Dualshock 5 nghe có vẻ như là một món đáng để quan tâm thực sự khi được tăng cường tương tác thích ứng và phản hồi xúc giác. Nếu các nhà phát triển tận dụng tối đa công nghệ , nó thực sự có thể giúp PS5 thu hút người chơi hơn nhiều”. Williams cũng là người điều hành một trang web dành cho fan PS có tên The PlayStation Brahs.

Giống như Ragheb, Williams đồng ý điểm hút hàng lớn cho PS5 sẽ là các trò chơi. Anh hy vọng phần tiếp theo của các tựa game dành riêng cho PlayStation như "God of War," "Marvel's Spider-Man " and "Horizon Zero Dawn” sẽ tiếp tục ra mắt và độc quyền trên nền tảng PS5.