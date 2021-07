Những thú vui mạo hiểm của tỉ phú Jeff Bezos

Và ngày 20.7 sắp tới đây, Jeff Bezos sẽ cùng em trai và một hành khách giấu tên (đã thắng vé đấu giá 28 triệu USD) bước vào chuyến du hành vũ trụ trên con tàu New Shepard của công ty Blue Origin. Trong chuyến đi này còn có Wally Funk - một nữ phi hành gia 82 tuổi đã được đào tạo cho những chuyến bay vào vũ trụ từ thập niên 1960 nhưng cuối cùng bị từ chối vì là phụ nữ.

New Shepard là con tàu kết hợp giữa tên lửa và cabin cho hành khách. Khi tàu đạt đến độ cao hơn 100 km so với Trái đất, hành khách sẽ được trải nghiệm cảm giác không trọng lực trong vòng 11 phút trước khi quay lại hành tinh xanh. Cabin tàu có thể chứa 6 người cùng lúc và có cửa sổ lớn hơn 3 lần so với cửa sổ trên máy bay Boeing 747, giúp hành khách chiêm ngưỡng cảnh quan ngoài vũ trụ một cách chân thật nhất có thể.