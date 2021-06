Những trò chơi kiếm doanh thu nhiều nhất trên App Store tại Mỹ

Theo PhoneArena, Finbold ghi nhận trò chơi có doanh thu cao nhất từ App Store là một cái tên bất ngờ Roblox - một trò chơi không có đồ họa khủng nhưng lại cực kỳ thu hút game thủ nhí. Trò chơi này đã gây bão trên App Store và mang về doanh thu 3 triệu USD mỗi ngày cho nhà phát triển của nó. Ba trò chơi khác xếp sau cũng kiếm được hơn 1 triệu USD mỗi ngày, trong khi những trò chơi tiếp theo trong Top 10 cũng làm khá tốt.

Top 10 trò chơi mang về doanh thu hàng ngày cao nhất trên App Store Ảnh: Finbold

Một số thành viên còn lại trong Top 10 trò chơi hàng đầu trên App Store cũng có thể khiến nhiều người ngạc nhiên, trong đó có một cái tên khá lạ là Homescapes kiếm được trung bình 329.314 USD mỗi ngày.

Trước đó, theo các báo cáo thì trong quý 3/2020, lượt cài đặt ứng dụng trên toàn thế giới từ cả Google Play Store và App Store đạt 36,5 tỉ, tăng 23,3% so với 29,6 tỉ lượt cài đặt của cùng quý một năm trước.Mặc dù hệ điều hành Android được cho là chiếm 85% thị trường smartphone toàn cầu nhưng người dùng iOS chi tiêu nhiều hơn so với Android khi mua ứng dụng và mua hàng trong ứng dụng. Ví dụ: App Store thu về số tiền chi tiêu trong quý 3 là 19 tỉ USD, cao gần gấp đôi so với 10,3 tỉ USD mà người dùng Android đã chi tiêu cho Play Store trong cùng quý.