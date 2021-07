Nintendo xác nhận không có mẫu Switch mới nào sắp ra mắt

Theo Neowin, trong xác nhận mới nhất, Nintendo nói rằng họ “không có kế hoạch tung ra bất kỳ mô hình mới nào vào thời điểm này”. Điều này có nghĩa người dùng không nên mong đợi Switch Pro với kiến trúc GPU mới ra mắt trong thời gian sớm.

Quay trở lại Switch OLED, đây về cơ bản là biến thể sử dụng màn hình OLED 7 inch, một nâng cấp so với LCD 6,2 inch trên phiên bản gốc. Mặc dù chỉ là những thay đổi nhỏ nhưng giá bán của phiên bản OLED cao hơn đến 50 USD so với Switch ban đầu (350 USD so với 300 USD). Mức giá tăng 50 USD này khiến các nhà phân tích ước tính rằng Nintendo sẽ tăng đáng kể tỷ suất lợi nhuận của mình với mô hình mới vì theo họ, việc nâng cấp màn hình OLED mới cùng một số thứ khác chỉ ngốn của Nintendo khoản tiền 10 USD.

Trả lời cho vấn đề này, Nintendo tuyên bố đó là các con số không chính xác. Tuy nhiên công ty không làm rõ những gì họ có thể nhận được từ mẫu Switch OLED mới. Theo dự kiến, Switch mới ra mắt sẽ lên kệ vào tháng 10, và những con số lợi nhuận sẽ thể hiện rõ ràng hơn khi Nintendo công bố báo cáo thu nhập vào năm sau.